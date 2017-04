De resultaten die het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vrijgegeven nadat 98% van de stemmen was geteld. (Beeld: BBC)





Macron heeft de natie gisteren na de resultaten toegesproken op een podium met als achtergrond de EU-vlag, iets wat zowel door de pro- als anti-EU-politici is opgemerkt. De woordvoerder van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, Steffan Seibert, tweette daarop: "Het is goed dat Emmanuel Macron succesvol was met zijn strijd voor een sterke EU en een sociale markteconomie. Het beste voor de komende twee weken." De Europese Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker en de EU-chef buitenlands beleid, Federica Mogherini, hebben Macron ook gefeliciteerd. "Het resultaat is de hoop en de toekomst van onze generatie," tweette Mogherini.Aan de andere kant hebben anti-EU-politici, Marine Le Pen, gefeliciteerd met het succes dat ze de tweede ronde heeft gehaald. Het Nederlands parlementslid, Geert Wilders, die leiding geeft aan de anti-immigratie Partij voor de Vrijheid, zei dat de resultaten een "heldere dag voor patriotten in Frankrijk en elders waren die meer nationale soevereiniteit willen en minder EU en immigratie."Sommige kiezers zijn ontevreden over beide kandidaten. Honderden hebben zondagavond deelgenomen aan "anti-fascistische, anti-kapitalistische." Ze protesteren zowel tegen Macron als Le Pen. Sommige demonstranten hebben auto’s in brand gestoken en etalages kapotgeslagen. De politie heeft 143 mensen gearresteerd.Met 23,8% van de stemmen in de eerste ronde, heeft Macron zich verzekerd van 8,4 miljoen stemmen; meer dan elke andere kandidaat in de eerste ronde. Met een opkomst van bijna 79% van de kiesgerechtigden, heeft Le Pen nam 21,5% van de stemmen vergaard, gelijk aan 7,6 miljoen stemmen. De twee andere belangrijke kandidaten de centrumrechtse François Fillon en de hard-linkse Jean-Luc Mélenchon, hebben elk iets meer dan 19% van de stemmen.Macron en Le Pen zullen op 7 mei tegen elkaar strijden voor het presidentschap in Frankrijk. Macron is favoriet voor die functie. Als voormalige bankier is hij een politieke nieuwkomer. Hij heeft campagne gevoerd zonder de steun van een gevestigde partij. Het is de eerste keer in zestig jaar dat geen van de Franse linkervleugel of rechtse partij een kandidaat heeft in de tweede ronde.De verwachting is dat verschillende politieke rivalen zich nu verenigen achter Macron in een poging om Le Pen van Front National van de macht te houden. Als Macron wordt gekozen, zal hij met zijn 39 jaren de jongste president ooit zijn in Frankrijk en de eerste president in het land die niet behoort tot een grote partij.Hij heeft ontslag genomen als minister van Economie in het kabinet van president Francois Hollande om zijn eigen partij, En Marche, op te richten. Hij heeft een liberaal, pro-EU-agenda."Ik hoop dat ik in twee weken jullie president wordt. Ik wil de president van alle mensen van Frankrijk worden – de president van de patriotten in het gezicht van de dreiging van de nationalisten," zei Macron in zijn overwinningsrede.