De laatste demonstraties waren zaterdag. Voor vandaag staat er weer een gepland in Venezuela. (Foto: AFP)





De demonstranten willen dat de presidentsverkiezingen die voor volgend jaar zijn gepland, worden vervroegd en dat president Maduro aftreedt. De onderhandelingen vorig jaar tussen de oppositie en de regering werden afgebroken toen de oppositie Maduro ervan beschuldigde overeenkomsten te breken en de gesprekken te gebruiken om de tijd te winnen.In zijn zondagse tv-programma heeft Maduro het idee van de verkiezingen voor burgemeesters en gouverneurs onderschreven, maar hij heeft niets gezegd over de presidentsverkiezingen. "Verkiezingen - ja, ik wil nu verkiezingen", zei hij. "Dat is wat ik zeg als het hoofd van de Staat, en als het hoofd van de regering."De verkiezingen voor staatsgouverneurs moesten vorig jaar december zijn gehouden, terwijl de verkiezingen voor lokale burgemeesters dit jaar moeten worden gehouden.Landelijk zijn er zaterdag stille marsen gehouden in Venezuela waarbij de demonstranten gekleed in wit, hun respect betoonden voor de ongeveer twintig personen die zijn omgekomen tijdens de recente protesten. Mensenrechtenactivisten zeggen dat meer dan 1.000 mensen zijn gearresteerd tijdens de recente onlusten en dat meer dan 700 nog steeds vastzitten.De oppositie beschuldigt de overheid voor de ernstige economische crisis die het land heeft opgezadeld met tekorten aan voedsel, basisgoederen en gezondheidszorg. De protesten zijn aangewakkerd door een poging van het door de regering gecontroleerde Hooggerechtshof om de macht van het door de oppositie gedomineerd Congres naar zich toe trekken.