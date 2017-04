Het klimaat heeft invloed op de productie van rijst.





De onderzoeksresultaten van de studieis afgelopen week gepresenteerd in de conferentiezaal van Hotel Concorde in Nickerie. Het project heeft 1,5 jaar geduurd en is onderdeel geweest van het. Landbouw is een van de snelst groeiende sectoren in Suriname. Rijst van Nickerie wordt niet alleen geëxporteerd, maar is ook belangrijk voor elke bewoner in Suriname. Voedselzekerheid en voedselveiligheid zijn hierbij van groot belang. Het doel van het onderzoek was om een kwetsbaarheid en capaciteit assessment (VCA) van de landbouwsector m.n. de rijstsector, uit te voeren in Nickerie. Voor dit onderzoek is klimaat, landbouw en sociaaleconomische data verzameld in het district Nickerie, gemodelleerd en geanalyseerd.Uit de VCA studie is gebleken dat zonder de vereiste aanpassingen de ontwikkeling en de productie van rijst negatief beïnvloed kan worden door ongunstige klimatologische omstandigheden, met name de toename van temperatuur. De meeste productie van rijst (3,5-4,5 ton/ha) in Nickerie gebeurt bij een gemiddelde temperatuur tussen de 26.5 en 28.2oC. Een gemodelleerde maximale temperatuur (33.9oC) kan ervoor zorgen dat tegen 2100, de rijstproductie in Nickerie kan afnemen met 5-10%. Bovendien worden meer uitgesproken negatieve effecten geprojecteerd, met het optreden van extreme gebeurtenissen zoals droogte, die wordt beschouwd als de belangrijkste klimatologische risicofactor door de meeste boeren in het district Nickerie. Op basis van de hoge gevoeligheid van de rijstsector in het bijzonder zoetwater, en als gevolg van de verscheidenheid van de sociaaleconomische en institutionele barrières, toont deze sector een relatief hoge mate van kwetsbaarheid voor klimaatverandering.Om de veerkracht van de rijstsector tegen klimaatverandering te vergroten, moeten de volgende maatregelen worden genomen:• de interinstitutionele coördinatie op het gebied van waterbeheer;• ontwikkeling van systemen voor vroegtijdige waarschuwing, met name voor de droogte;• vaststelling van nieuwe technologie, met name voor irrigatie;• verhoging van het aantal hooggekwalificeerde medewerkers;• de juiste en tijdige informatie over het klimaat, de marktomstandigheden en landbouwpraktijken; en• diversificatie van de inkomsten genererende activiteiten.Projectcoördinator Riad Nurmohamed heeft AdeKUS-SMNR state of the art kennis in huis op het gebied van klimaatanalyse en klimaat modellering en VCA studies om het project succesvol te kunnen uitvoeren. Het onderzoek is gepubliceerd in degecoördineerd door de American Reserach Institute for Policy Development.