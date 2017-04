De opschoning van lozingen in Albina zijn in volle gang. Besloten is een crashprogramma uit te voeren. (Foto: BIC Marowijne)





Tijdens een seminar van het commissariaat begin april, is besloten dat Albina een agressievere milieu-aanpak behoeft. Het thema van dit seminar wasEr zijn voorstellen gedaan voor korte en lange termijn plannen. Het crashprogramma is uit het seminar voortgevloeid. De ontwikkeling van landbouw is een belangrijke focus.Tijdens de sessies is naar voren gekomen dat er gewerkt moet worden aan een bestemmingsplan voor Marowijne. Albina moet als grensplaats het voorbeeld zijn voor andere locaties in het district. Op 4 mei wordt er een informatiedag gehouden om ondernemerschap in Marowijne te bevorderen. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor financiering.De bedoeling is dat ook na het uitvoeren van het crashprogramma, het milieu duurzaam schoon gehouden moet worden. Dit moet gezien worden als een aanzet voor een bredere aanpak van de toerismesector in Albina, zegt Cyrano Asoiti, hoofd Beheer Bestuur Ressorten.