Emmanuel Macron en Marine Le Pen zullen het tegen elkaar opnemen in de tweede ronde op 7 mei. (Foto's: Reuters)





Macron en Le Pen laten de twee andere belangrijke mededingers, de centrumrechtse François Fillon en de centrumlinkse Jean-Luc Mélenchon achter zich. Wie ook de tweede ronde op 7 mei wint, de stembusgang maakt een ommekeer in de decennia lange dominantie van de linkse en centrumrechtse partijen in de Franse politiek.Van Le Pen was verwacht dat ze de tweede ronde zou halen, terwijl Macron een enorme voorsprong heeft gemaakt. Macron’s overwinning is het verhaal van de eerste ronde van de stembusgang in Frankrijk. Tegen zijn juichende aanhangers zei hij: “we hebben het gezicht van het Frans politiek leven in een jaar veranderd.” Macron heeft oproepen om tegen nationalisten te strijden.De 39-jarige voormalige bankier heeft onder de huidige president, Francois Hollande gediend als minister van Economie. Hij nam ontslag om een nieuwe partij op te richten. Hij heeft nooit eerder meegedaan aan de verkiezingen. Als hij op 7 mei wint, wordt hij de jongste president die Frankrijk ooit heeft gehad. Als pro-Europa heeft hij opgeroepen voor de geleidelijke liberalisatie van de Franse economie en pleit hij voor een multi-miljarden plan voor overheidsinvesteringen.Terwijl de resultaten binnenkwamen, heeft Le Pen zichzelf “de kandidaat voor het volk” genoemd. Ze zei dat “de overleving van Frankrijk” op het spel staat. “De eerste stap…is genomen,” zei ze. “Dit resultaat is historisch.” Le Pen leidt de eurosceptische, anti-immigranten Front National partij. Ze heeft geprobeerd om de toon van de partij te verzachten en heeft gezorgd voor grote winsten in de regionale verkiezingen in 2015. Le Pen wil nieuwe onderhandelingen met de Europese Unie over de status van Frankrijk, gevolgd door een referendum. Ze is er ook voorstander van dat er wordt gesneden in de immigratie en dat “extremistische” moskeeën worden gesloten.Macron wordt als favoriet gezien voor de tweede ronde. De verliezers François Fillon en Benoit Hamon hebben al gezegd dat ze Macron steunen. Ook Duitsland en de Europese Unie hebben Macron gefeliciteerd. Met 80% was de opkomst bij de verkiezingen vergelijkbaar met die tijdens de laatste verkiezingen in 2012. Er waren in totaal 47 miljoen kiesgerechtigden.