Deelnemers van de protestactie uiten hun gevoelens tijdens de demonstraties. (Foto: René Gompers)





De samenwerkende vakcentrales en vakbonden delen de gemeenschap mee dat per abuis via enkele mediahuizen bekend is gemaakt dat op dinsdag 25 april het gehele land als gevolg van protestmanifestaties plat gelegd zal worden."Inderdaad is er door enkele vakbondsleiders gezegd dat er voorbereidingen getroffen worden voor een algehele platlegging van de economische activiteiten in het land. Een specifieke datum is echter nog niet bekendgemaakt. Wij bieden onze oprechte verontschuldigingen aan de Surinaamse gemeenschap aan voor het ontstane misverstand," stellen de organisaties.De acties gaan dinsdag hun zesde dag in. Deze keer worden mensen opgeroepen om op het Kerkplein te komen om 10.30 uur. Er is een vergunning aangevraagd voor de protestdemonstratie. De regering heeft intussen meegedeeld dat de leiding van het Korps Politie Suriname maandag een onderhoud zal hebben met de leiders van actievoerende organisaties. De regering stelt open te staan voor dialoog en zal later op de dag een vervolggesprek hebben met delen van de vakbeweging.