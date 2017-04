Het doodsmasker heeft voor veel kritiek gezorgd. Zwaar bewapende en gemaskerde leden van de Mobiele Eenheid werden ingezet tijdens de vreedzame betoging. (Foto: René Gompers)





De korpsleiding weet dat de protestacties die gehouden worden door de vakbeweging en andere groepen, een vreedzaam karakter hebben. Desalniettemin heeft de korpsleiding c.q. de regering op 18 april j.l zwaar bewapende mobiele eenheid ingezet tegen de vreedzame protestactie, waarbij er niet geschroomd is bruut geweld te gebruiken tegen enkele burgers. De betogers werden op die dag verrast door het abnormale machtsvertoon van de politie.Heel opvallend was dat enkele leden van de Mobiele Eenheid (ME) rondliepen met maskers die een afbeelding hadden van een doodskop. Voorts waren enkele leden te zien met bivakmutsen. Het hele optreden van de politie leek op een Scary Movie, het waren angstaanjagende maskers en bivakmutsen, die meestal door terroristen en doodeskaders worden gebruikt.Wat was de bedoeling van de angstaanjagende maskers en bivakmutsen? Waren de maskers en bivakmutsen bedoeld om de burgers angst aan te jagen of niet herkend te worden als er misschien doden waren gevallen? Met het inzetten van de zwaar bewapende ME, tegen de vreedzame protestacties, laat deze regering weer eens haar ware gezicht zien.Nu is het duidelijk dat het masker achter de democratie, vrijheid, beschaving, respect, fatsoen, normen en waarden van deze regering, is gevallen. Voor deze regering kan ik slechts verachting voelen, omdat het inzetten van zwaar bewapende ME tegen de protestactie en bruut geweld gebruiken tegen weerloze burgers, de grens van het toelaatbare ruimschoots is overschreden.Het hardhandig aanpakken van weerloze burgers en ze als vee dumpen in de laadbak en mishandelen met gummiknuppels, is barbaars. Er moet een grens zijn waar geweldtoepassing door politiemannen moet ophouden. Zodra een verdachte zich heeft overgegeven of weerloos is, dan is het doel bereikt, derhalve is er geen geweld meer nodig.De regering is in een hoek gedrukt vanwege de financieel-economische crisis, waardoor zij rare sprongen maakt. Daarom pakt deze regering, de financieel-economische crisis als excuus, iedereen keihard aan, behalve natuurlijk degenen die de crisis op hun gebrekkig geweten hebben. De president die zo dolgraag andermans broekriem aanhaalt, gaat niet langs de minister van financiën, die vaak in het buitenland vertoeft. Door het wanbeleid heeft deze regering het recht verloren om aan de macht te blijven. Ze moet zo snel mogelijk vertrekken.We hebben een coalitie die niet durft het wanbeleid van de president te corrigeren, de hele coalitie danst naar de pijpen van de president. De coalitieleden laten zich als makke lammetjes naar de slachtbank leiden. Wat hebben we aan een coalitie die niet voor de belangen van het volk kiest? Bijna alles van de regering wordt door de coalitie blindelings overgenomen of goedgekeurd.Ten aanzien van de nieuwe minister van Juspol, Eugene van der San, wil ik toch het volgende kwijt. Hij is nog geen maand minister en nu al heeft hij een scheve schaats gereden. Hoewel hij zijn termijn als minister van Juspol nog niet heeft uitgezeten, begin ik nu te twijfelen aan de kwaliteiten van hem, als minister van Juspol. In zijn vorige functie als directeur van het kabinet van de president, heeft de meneer met het korte lontje, het wel goed gedaan.