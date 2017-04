Het lijkt minister van der San nog niet helemaal duidelijk, dat hij op dit moment in een volledig andere positie acteert als in zijn voorgaande functie.Eerder deze week werd dit duidelijk toen hij uitspraken deed inzake de zelfverdediging van Chinese ondernemers. Nadat er vanuit diverse hoeken hetnodige commentaar kwam op zijn uitspraken, bood hij excuus aan voor de min ofmeer ongenuanceerde uitspraken cq. toespraak.Toen vervolgens de heer Jogi hier een opmerking over maakte, welke geciteerd werd door Starnieuws, klom de heer van der San maar weer in de pen. Iets wat hij in zijn vorige functie veelvuldig deed om het beleid van de president te vuur en te zwaard te verdedigen. Hij schreef menige brief om het ongelijk van anderen aan te tonen. En dit stond misschien ook wel in zijn functieomschrijving als één van zijn taken. Maar nu is hij benoemd tot minister. Dus heeft hij te maken met het feit dat er in Suriname vrijheid van meningsuiting bestaat. Dus iedereen mag ook een mening hebben over het functioneren van een minister. Dat die mening door de betrokken minister niet altijd als prettig wordt ervaren, is evident. Maar een minister hoort dan niet middels een ingezonden brief in een nieuwsmedium te reageren en te communiceren.Er is maar één plaats waar het debat tussen politici moet plaats vinden en datis De Nationale Assemblee. Dat hij er in zijn ingezonden brief ook nog gewag van maakt dat hij het in ieder geval al drie weken volhoudt als minister, langer als een voorganger uit het verleden die het maar één dag volhield, maakt dat ik mij afvraag aan welke capaciteiten een minister moet voldoen, wanneer hij op dit wapenfeit al trots is.