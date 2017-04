Sergio Ramos moest de wedstrijd met nog twintig minuten te gaan verlaten. Hij kreeg rood voor een overtreding op Lionel Messi. (Foto's: Reuters)





Real Madrid begint ook de tweede helft in hoog tempo met kansen over en weer. Maar het is Ivan Rakitic die de score in de 72e minuut uit balans haalt in het voordeel van Barcelona. Vier minuten later moeten de manschappen van trainer Zinedine Zidane verder zonder hun captain Sergio Ramos. De verdediger gaat als een dolleman in op de enkels van Messi. Arbiter Hernandez twijfelt niet en haalt de rode kaart naar boven.Barcelona lijkt niet te willen profiteren van zijn numerieke meerderheid. Zidane kiest ervoor om Karim Benzema naar de kant te halen en James Rodriguez het veld op te sturen. Vier minuten later is het raak. Rodriguez doet Bernabeu ontploffen. Hij tikt een voorzet van Marcelo het doel in, 2-2.Maar Messi zou Messi niet zijn, In de allerlaatste seconden van de extra tijd, werkt hij zijn tweede doelpunt en de derde voor Barcelona in deze titanenstrijd tegen de touwen. Cristiano Ronaldo stond vandaag niet op scherp. Hij heeft vele kansen gehad, maar heeft doelman Marc-Andre Ter Stegen niet kunnen verschalken.