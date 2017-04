Gareth Bale die na een blessure is gestart voor Real Madrid, wordt kort na het half uur gewisseld. Het was Bale zijn 100e La Liga wedstrijd. Bij Barcelona is Neymar niet van de partij, omdat hij voor drie wedstrijden is geschorst. Een beroep tegen het vonnis om hem toch op te stellen voor de Clasico vandaag heeft niet mogen baten.Het publiek wordt niet teleurgesteld. De wedstrijd wordt op hoog tempo gespeeld, met een balbezit van 59% voor Barcelona. Het winnen van deze wedstrijd is voor Barcelona cruciaal om nog kans te maken op het Spaanse kampioenschap. Real Madrid staat drie punten voor met een wedstrijd minder gespeeld.