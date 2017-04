De Haïtiaanse groep heeft furore gemaakt. (Foto's: René Gompers)





Al enkele jaren wordt in de twee districten de Avondtweedaagse georganiseerd. “Coronie en Nickerie zijn voorlopig ‘on hold,’ omdat het aantal deelnemers daar finanicieel niet aantrekkelijk is voor ons,” vertelt Percy Oliveira, voorzitter van de BVSS. “We hebben het een paar jaar geprobeerd. Het kan zijn dat we ook iets verkeerds hebben gedaan. Maar we hebben besloten dat ‘money wise’ en zeker in deze vervelende tijd, dat we dat niet kunnen doen.” Oliveira houdt de deur nog op een kiertje. “Maar als er trekkers zijn die kunnen garanderen dat we in Coronie bijvoorbeeld 500 deelnemers en in Nickerie 2.000 kunnen halen, zijn we bereid met die trekkersgroep te praten zodat het toch kan doorgaan.”Oliveira is tevreden met het verloop van de 53e editie. “De deelnemers hebben de toeschouwers niet teleurgesteld. Ze hebben ondanks de pijnmomenten gepresteerd en gepresenteerd. Ik vind het een compliment waard voor het publiek en de groepen.” De afwezigheid van hoofdsponsor Fernandes Group heeft geen gat gelaten, vindt hij. Fernandes heeft zich teruggetrokken, omdat zij het niet raadzaam vond om de AVD te houden gelet op de situatie in het land. “Er kunnen bij de AVD maar twee gaten ontstaan. Bij het organiseren en bij de sponsoring. De organisatie doen we zelf. En wat het ander deel betreft; de afspraken die we met Fernandes hebben gemaakt, gaan onverkort door.”Op het BVSS-terrein waar de wandelmars eindigt, is het superdruk. De groepen halen het onderste uit de kan, het publiek staat daarbij niet stil. Een ‘robot’ houdt de menigte bezig wanneer de aanmeldtijd van de volgende groep langer duurt. De robot laat zien dat ‘ a kan kot’ schijn toe.’ Aan het begin van de AVD had de organisatie ruim 4.000 deelnemers geregistreerd. Het aantal is gegroeid met 500. Opvallend is het groeiend aantal individuele lopers, ruim 700. Een groot deel bestaat uit buitenlanders. “Het zit al in de honderden, maar het neemt elk jaar toe. We hebben zelfs iemand uit Java. Tot daar is de wandelmars bekend,” zegt een trotse Oliveira.René Gompers