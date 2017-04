Tuberoos is weer de winnaar in de culturele klasse van de 53e Avondvierdaagse geworden. (Foto's: René Gompers)





Libi Trobi Krioro is voor het vierde achtereenvolgende jaar de winnaar in de juniorenklasse. Nummer twee is The Beauty Little Models (TBLM). Het Facebook publiek heeft TBLM heel leuk bevonden en zijn ze dus ook beloond met de Viewer Choice award. Op nummer drie staan de Sirityo Kids. Bij de Bijzondere Prijzen staan de Bikers Politie Meets NL op de eerste plaats, gevolgd door Strong People. De jongste deelnemers zijn Givainy en Ruchailey Emanuelson, beiden twee jaar en lid van Chegara’s Kids.In de culturele klasse toont Tuberoos zich superieur. Ook de Viewers Choice in deze klasse nemen ze mee. Fiamba staat op nummer twee, Pijore Woyupore op drie en Hesi Kon Luku op vier. Prefuru wint de Bijzonder Prijs in de culturele klasse.SLM landt op de eerste plaats in de bedrijvenklasse. Ook de publieksprijs nemen ze mee. Op de tweede plaats staat Telesur en op de derde de Surinaamse Postspaarbank (SPSB).In de algemene klasse staat NV Havenbeheer Youth Of Tomorrow aan top. BBGO pakt de tweede plaats en Banner Ministries de derde. Met de Bijzondere Prijs in deze categorie is beloond Stichting One Shop voor Chronische ziekten. Parbo Brassband mag de Viewers Choice award naar huis meenemen. De oudste deelnemers zijn Annie Ravenberg (82) en Elfriede Sumter (80).De Themaprijs is gegaan naar Shining Stars meets Wihati Kawinaband. De Motivatieprijs naar het Psychiatrisch Centrum Suriname. De Meest Disciplinaire groep is geworden The Super Shing Stars. De nummer één Meest Muzikale Groep is de Parbo Brass Band. Nummer twee Umodja Brassband, nummer drie Major Toppers. Voor de grootste groep is er geen prijs. De NDP was weer de grootste groep.René Gompers