De productiviteit van Frans-Guyana was sinds de staking op 25 maart tot stilstand gebracht. De actievoerders hebben de stakingen die het Frans overzees grondgebied al een maand had lamgelegd, opgeheven.De demonstranten eisten van de Franse regering een ‘Marhallplan” langs de lijnen van de grote Amerikaanse economische hulp om West Europa te helpen herstellen na de Tweede Wereldoorlog. Ze willen een herleving van de economie in het Frans overzees grondgebied.De Franse minister voor Overzeese Gebieden, Ericka Bareights, heeft het akkoord “een bepalende dag” voor de toekomst van het gebied genoemd. De Franse regering zal een miljarden noodhulpplan uitvoeren voor Frans-Guyana dat voorziet in veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg en investeringshulp.Begin april had de Franse regering al een hulpplan tot € 1,1 miljard euro goedgekeurd. De demonstranten hadden dat gebaar afgewezen. Het inkomen per hoofd van de bevolking in Fran-Guyana is met € 15.000 euro per jaar minder dan de helft van het gemiddelde op het vaste land van Frankrijk. De activisten protesteerden tegen het gebrek aan werk en onderwijsmogelijkheden. Frankrijk had de eisen van de demonstranten bij monde van premier Bernard Cazeneuve, afgedaan als onrealistisch.De blokkades in de hoofdstad Cayenne zijn vrijdag verwijderd. De wegversperringen op het Europa Guiana Space Center in Kourou, werden aanvankelijk op hun plaats gehouden, maar zijn zaterdag laat opgeheven. De barricades bij het ruimtestation hebben de lancering van een Ariane 5 raket met communicatiesatellieten van Brazilië en Zuid-Korea al langer dan een maand uitgesteld.In een verklaring heeft de leiding van het ruimtestation gezegd dat de werkzaamheden maandag opnieuw zouden beginnen en dat de uitgestelde lanceringen zouden worden ingehaald. Het Kourou Space Center is een symbool geworden van de economische ongelijkheid in Frans-Guyana en een focus voor woede, aangezien veel inwoners geen elektriciteit of stromend water hebben en ongeveer een op de vier werkloos is.