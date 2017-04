Assembleelid Mahinder Jogi (archieffoto)





De politicus hoopt dat Van der San beseft dat hij zich moet inhouden. Bepaalde uitspraken kan hij niet doen als minister van Justitie en Politie. Toen er kritiek op de uitspraken kwamen, bleef de bewindsman bij zijn standpunt. Hij beschuldigde VHP-voorzitter Chan Santokhi ervan criminelen in te huren om de berovingen te plegen.Jogi brengt in herinnering dat president Desi Bouterse bij de beëdiging van de minister nog heeft opgemerkt dat Van der San een korte lont heeft. Binnen een maand gaat de bewindsman al de fout in. Zelfs de Chinese gemeenschap bleek niet gelukkig te zijn met de uitspraken. "Ik hoop dat hij leert uit deze fout. Als hij dat niet doet, zal hij uiteindelijk zijn portefeuille moeten inleveren," stelt Jogi.