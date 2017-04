De kick-off zal worden gedaan tezamen met de districtscommissaris van Nickerie, op de polikliniek van de Regionale Gezondheidsdienst te Nieuw Nickerie.De gezamenlijke focus tijdens deze week in Nickerie zal liggen op de samenwerking tussen Suriname en Guyana om de vaccinatiedekking in beide landen te verhogen en specifiek de mensen die leven in het grensgebied tussen beide landen. Er zullen ook activiteiten over de vaccinaties en gezond leven worden gehouden in een gezondheidsbeurs georganiseerd door maatschappelijke groeperingen in Nickerie.Na de officiële lancering zal een bilaterale technische bijeenkomst voor de samenwerking op het gebied van de gezondheidszorg tussen Suriname en Guyana worden gehouden, waar beleidsmakers en technische experts van beide landen zullen praten over:• Het stroomlijnen van de respectievelijke vaccinatieprogramma's, strategieën en activiteiten.• Gezamenlijke gele koorts gerelateerde activiteiten in het grensgebied tussen Suriname en Guyana.• Epidemiologische surveillance en uitwisseling van gegevens over vaccinatie.De 15e VWA wordt dit jaar gehouden van 22–29 april 2017. De slogan voor dit jaar is:om de mensen en hun gezinnen aan te moedigen om zich te vaccineren opdat zij morgen van een goede gezondheid mogen genieten, daar vaccins bescherming bieden tegen zeer besmettelijke, slopende en potentieel dodelijke ziekten.Elders in het land zullen bepaalde poliklinieken van de Regionale Gezondheidsdienst en de Medische Zending Primary Health Care vaccinatiediensten organiseren in hun respectieve verzorgingsgebieden, met verlengde openingstijden voor eenieder die gevaccineerd moet worden. De landelijke activiteiten zullen het gehele jaar doorgaan totdat een minimum van 95% dekking voor alle vaccins die zijn opgenomen in het Nationaal Immunisatie Programma van Suriname is bereikt.