Wanneer vakbonden opkomen en acties voeren, dan hebben die acties een bepaald doel. De Bond van Leraren (BvL) had als doel de uitvoering van het herwaarderingsprogramma. Maar reeds vanaf het begin was te zien dat de intenties van deze bond niet zuiver waren. Samen met C-47 werd er constant naar een reden gezocht om de stakingen en protesten te rechtvaardigen. De BvL heeft nooit expliciet kunnen aangeven en rechtvaardigen waarvoor hij staakt en heeft hierdoor ook bot gevangen bij de rechter.De aanpassing van de government take was zoals alle andere redenen een drogreden om de straat op te gaan. De government take is in het jaar 2000 door de regering-Venetiaan geïntroduceerd om snel en makkelijk geld in de staatskas binnen te krijgen. Deze take was al SRD 1 toen de koers SRD 2,80 was voor de US$. Toen was de olieprijs nog vrij hoog en stijgende was. De regering-Bouterse heeft deze recentelijk aangepast naar SRD 2,90 bij een koers van SRD 7,80 voor de US$, in een situatie waarbij de olieprijs relatief lager is.Bij deze aanpassing werd er bij diverse media aangegeven dat de regering een bedrag van SRD 90 miljoen op maandbasis zou binnenhalen. Laat ons u alvast meegeven dat volgens de cijfers van het ministerie van Financiën dit niet klopt. De maandelijkse extra inkomsten door de recente aanpassing zullen de regering ongeveer SRD 30 miljoen opleveren. Zonder deze aanpassing heeft de regering in bepaalde maanden van 2016 zelfs geld moeten terugbetalen aan de olie-importeurs.De leerkrachten zijn niet de enigen die bij de overheid werken. Naar eerlijkheid en billijkheid bekeken, moeten andere werknemers ook een verhoging krijgen. Dat komt hoogstwaarschijnlijk ook zeker en daarvoor zal de regering middelen nodig hebben.De CLO en andere bonden hebben ook hun wensenpakket ingediend en zijn met de regering in onderhandeling. Voor die verhogingen/herwaarderingen en extra loonuitgaven dient de regering het geld ergens vandaan te halen. De SRD 30 miljoen zal onder andere gebruikt worden om deze verhogingen/herwaarderingen uit te betalen, dus ook van de stakende leerkrachten. Vandaar de verhoging van de government take.De government take is een heffing die afhangt van het verbruik van de consument. Hoe groter je auto, hoe groter je machine, hoe meer je rijdt, des te meer je bijdraagt. Eenieder draagt bij naar mate van verbruik.Wanneer nu de reden van protesteren gewijzigd is van invoering herwaardering naar terugdraaien van de government take en naar het naar huis sturen van de regering, dan vallen al de stukken van de puzzel op hun plaats en mogen wij gerust concluderen dat de intenties nooit zuiver waren. In het scenario dat men uitvoert en hanteert, wordt niet het belang van de ambtenaren en werkers voorop gesteld maar politieke belangen. Men komt niet op voor de ambtenaren maar voor politieke organisaties die de macht van het land willen overnemen.Hoewel men weet dat met een sterke basis van 26 zetels ondersteund door andere partijen en groepen binnen DNA het onmogelijk is om deze regering naar huis te sturen, eist men dat de regering naar huis moet.Het doel van deze gasten is daarom meer dan duidelijk. Het creëren van maatschappelijke onrust en chaos, het in gevaar brengen van de publieke veiligheid en zich niet houden aan de wettelijke regelingen die voorgeschreven zijn bij het organiseren van vreedzame protesten, getuigen hiervan. Daarnaast is het schreeuwen van machtsstaat en dictatoriaal bewind een ander onderdeel om het volk verder angst aan te jagen. Zijn deze mensen vergeten hoe de regering-Venetiaan tijdens de stakingen en protesten van Jarikaba met de arbeiders was omgegaan? Zijn ze vergeten dat arbeiders die voor hun rechten opkwamen in elkaar werden geslagen en dat er traangas tegen hen werd gebruikt? Zijn ze vergeten dat hierdoor hun verdere toekomst werd verpest? Vraag het maar zelf aan degenen die dit allemaal hebben moeten doorstaan.Het is nu makkelijk dit fenomeen van staken te ontcijferen. Het doel van deze protesten is om zoveel mogelijk politieke en economische chaos te creëren, zodat er zoveel als mogelijk economische en politieke schade wordt aangericht aan het land en dat het dagelijkse maatschappelijke leven zoveel als mogelijk wordt ontwricht om daaruit zoveel als mogelijk munt uit te slaan.UN DENK A TORI. Langzaam maar zeker komen wij uit het dal en naderen wij het einde van de tunnel, waar het licht zichtbaar en voelbaar wordt. Het wordt nog even geduld betrachten.