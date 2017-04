Gregory Rusland, NPS-voorzitter.





De oppositionele partijen, NPS, VHP, PL en de ABOP zijn begonnen met mobilisatie voor de massabijeenkomst die een landelijk karakter heeft. De structuren worden gemobiliseerd om massaal aanwezig te zijn in het stadion.Sinds begin april leveren de vakbeweging ondersteund door de oppositie strijd tegen het beleid dat volgens hen leidt tot verloedering van de samenleving. Met het voeren van straatacties is gedurende vijf dagen gewezen op de vele misstanden in het beleid. Geëist wordt om de verhoogde brandstofprijs terug te draaien en een halt toe te roepen aan de verarming van het volk.