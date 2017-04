Maandagavond worden de districts- en ressortscoördinatieteams, kernvoorzitters van Paramaribo, Wanica, Commewijne en Para in de stichting 'de Olifant'. Ook zijn alle raden en commissies van de partij uitgenodigd. Vooral van de Jongerenraad verwacht de partij een enorme participatie.Er worden via de geëigende partijkanalen nadere instructies gegeven. Op 1 mei is het de beurt aan de structuren van Coronie en Nickerie om een infosessie in het partijcentrum te Nickerie bij te wonen terwijl op 27 april de structuren van Saramacca zullen worden geïnformeerd.Op maandag 24 april a.s zullen de gezamenlijke oppositie partijen een mobilisatie/coördinatie commissie voor het geheel samenstellen terwijl elke partij haar eigen interne commissie hebben geïnstalleerd. Ook zullen de leiders van de gezamenlijke oppositie de agenda voor de manifestatie van 20 mei vaststellen.Voorts zullen alle buiten parlementaire politieke partijen, vakbonden, bedrijfsleven organisaties en alle andere relevante maatschappelijke groepen worden opgeroepen om aan deze manifestatie te participeren. Afzonderlijk zullen alle politieke partijen, in aanloop naar de manifestatie van 20 mei, politieke informatie bijeenkomsten houden en wordt eenieder opgeroepen deze bijeenkomsten te bezoeken.Intussen is de mediacommissie van de partij driftig bezig om rond deze protestmanifestatie een geïntegreerd mediaplan op te stellen zodat de VHP gegarandeerd met duizenden leden van haar achterban aan deze manifestatie deel te nemen. Stre def stre, wie no sa frede. De VHP heeft in tijden van crisis altijd in de branding gestaan en zal dat ook blijven doen, zegt de partij.