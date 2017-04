Bisschop Karel Choennie





De bisschop benadrukt dat zorgvuldig omgegaan moet worden met de grond "waarvan wij leven en waarop wij ons voedsel verbouwen, het water dat wij drinken, de rivieren – waar alle vissen wonen – die ons voedsel verschaffen, en de lucht die wij inademen. De aarde waarop wij wonen houdt ons in leven, dus omgekeerd moeten wij het ook in leven houden."Kwik vergiftigt het milieu en de gezinnen in het binnenland, maar ook in de stad. Kwik kan alle organen in het lichaam aantasten. De meest kwetsbare personen zijn zwangere vrouwen, ongeboren kinderen en jonge kinderen van 0 tot 4 jaar oud. Kwik vergiftigt ook de gouddelvers. Een belangrijke zorg is het effect van kwik op hersenen die zich nog ontwikkelen. Kinderen die vergiftigd zijn door kwik zijn voor de rest van hun leven aangetast: zij groeien niet goed en kunnen ook niet goed leren. Zwangere vrouwen, die geen andere voedingsbronnen hebben dan met kwik vergiftigde vissen, vergiftigen niet alleen zichzelf maar ook hun ongeboren kind."Het onvermogen en de onwil om de naleving van wetgeving op dit gebied te controleren, plaatst ons voor het grote gevaar dat wij afstevenen op een ernstige ecologische, maar bovenal menselijke ramp," voert de geestelijke aan. “Wij zijn niet allen geroepen om direct in de politiek werkzaam te zijn, maar in de schoot van de maatschappij bloeit een talrijke verscheidenheid aan verenigingen die zich voor het algemeen welzijn inzetten door het natuurlijk en stedelijk milieu te verdedigen,” zegt de bisschop.