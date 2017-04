De verdachte Ramvir is door de politie van het ressort Waldeck in Nickerie ingesloten voor feitelijke aanranding. De man heeft zich vergrepen aan een minderjarig kind met een lichamelijke beperking.De verdachte die alcohol had gedronken, begaf zich maandag naar het adres van zijn ex-vriendin. De vouw die het dronken gedrag van Ramvir kent, snelde de woning in en verschool zich. Toen hij de vrouw niet kon vinden, vergreep hij zich aan haar kind.De vrouw deed aangifte bij de politie die de verdachte opspoorde en aanhield. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de man ingesloten.