PL-voorzitter Paul Somohardjo





PL stelt volksreferendum voorDe oppositionele partij heeft tijdens een gisteren gehouden structurenvergadering het voorstel op tafel gelegd om een volksreferendum te houden. De bevolking zou met dat referendum moeten aangeven of ze het eens is met het beleid van de regering. “De PL en andere politieke partijen zijn er niet happig op om aan de macht te komen. We willen vooral af van het wanbeleid”, zegt voorzitter Paul Somohardjo in een persbericht.Het is de bedoeling dat na een jaar of twee, wanneer zaken weer enigszins op rails zijn, het crisiskabinet verkiezingen uitschrijft, waar alle politieke partijen gewoon aan kunnen meedoen. De PL-voorzitter stelt dat het volk moet meestrijden door tijdens het voorgestelde referendum de regering weg te stemmen. Hij wijst er op dat de bevolking bewust op de NDP hadden gestemd in de hoop op een beter leven, maar nu blijkt dat het mis gaat, heeft de bevolking er ook recht op om voor zichzelf op te komen. Daarom stelt hij een referendum voor opdat het volk zich kan uitspreken.