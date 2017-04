Met veel genoegen heb ik het ingezonden stuk van Mr.Serena Essed van 20 april j.l. mogen lezen. De vraagstelling hierin was indien de vergunningplicht in strijd is met het grondwettelijk protestrecht, op welke vraag zij aan het end zelf ontkennend heeft geantwoord. Desondanks wens ik als volgt op betreffend artikel te reageren:Mr.Essed haalde terecht in haar betoog aan dat het recht op vrije meningsuiting en daaraan gerelateerd het recht van demonstratie (lees: betogen) zijn vastgelegd in artikel 13 van het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 19 van het VN Verdrag inzake Burger- en Politiekie rechten en de artikelen 20 en 21 van onze grondwet. Echter vergat zij daarbij aan te halen dat in dezelfde artikelen van deze verdragen aan de Staat de mogelijkheid is gelaten om in belang van de openbare orde en volksgezondheid de uitoefening van dit recht aan beperkingen te binden.In artikel 20 en 21 van onze grondwet die op bepaalde gebieden feitelijk niets minder is dan een kopie van deze verdragen zijn dezelfde rechten en beperkingen opgenomen. In artikel 21 lid 2 van onze grondwet staat dat het opleggen van beperkingen bij wet kan geschieden. Naar mijn mening verwijst de wetgever met deze woorden naar de lagere wetten. Voor het gemak kan gesteld worden dat de grondwet slechts de hoofdregels van het spel bepaald en dat men voor de nadere uitwerking van deze regels verplicht is te grijpen naar de lagere wetten. Het recht op vrije meningsuiting staat in de grondwet, echter kan dit leiden tot belediging welke is opgenomen in het Wetboek van Strafrecht.Mr. Essed haalde verder als jurisprudentie aan een uitspraak van het Europese Hof en t.a.v. kan kort gezegd worden dat de uitspraken van dit hof in Suriname niet erkend worden als rechtsbron. Hoezeer het Europees Mensenrechtenverdrag en het Amerikaanse Verdrag dus met elkaar mogen overeenkomen, hun rechtspraak kan geen rechtstreekse werking hebben in Suriname. Dit is pas mogelijk indien het is verwerkt in Nederlandse jurisprudentie.Ten aanzien van het optreden van de politie:Zoals eerder gesteld kunnen door de Staat beperkingen worden opgelegd aan het recht van betogen, in het belang van de openbare orde en veiligheid, gezondheid en de goede zeden. Luisterend naar verschillende kenners van het recht en zelfs twee ex-ministers van justitie, heb ik geen van hen horen aanhalen de het Korps Politie Suriname volgens dezelfde grondwet in artikel 178 lid 1 onder a belast is het de handhaving van deze zaken.Voor de uitoefening van haar taak is aan de politie middels o.a. het Politiehandvest en de Instructie ambtenaren van politie, beide (lagere) wetten, bijzondere bevoegdheden toegekend. Ik noem u:De bevoegdheid tot het verwijderen van personen van de openbare weg of andere publieke plaatsen indien zij een dreiging vormen voor zichzelf of anderen (artikel 11 lid 1a Handvest); de bevoegdheid zo’n persoon over te brengen naar een plaats van bewaring en daar op te houden voor 24 uur of zelfs langer indien zo gelast (art.11 lid 2 Handvest); de bevoegdheid tot gebruik van geweld voor het uiteendrijven van volksoplopen of samenscholingen, het breken van gewelddadig verzet of andere ernstige tegenstand (art.12 lid2 b Handvest); de verplichting geweld aan te wenden, ook tegen personen, indien het te bereiken doel niet op een andere manier kan worden bereikt (art.15 lid 1 Instructie Ambtenaren van Politie). En ja, zulks in overeenstemming met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Echter, deze eisen zullen pas worden getoetst nadat het geweld is toegepast en indien het toegepaste geweld rechtmatig wordt getoetst, zullen er verder geen maatregelen tegen het korps c.q. de Staat getroffen kunnen worden.Ik heb vrijdag mogen luisteren naar Mr. Hugo Essed die te gast was in het programma ABC Actueel. Hij gaf in verband met de huidige situatie het beste advies welke ik via enig medium heb mogen vernemen van een jurist/advocaat. Simpel, volgt u de instructies van de politie te allen tijde op en, mocht u worden aangehouden, verzet u zich niet hiertegen. Ik vul aan: verzet of wederspannigheid zoals het heet in ons Wetboek van Strafrecht is een apart strafbaar feit voor welke u kunt worden ingesloten. Mocht naderhand bewezen worden dat uw recht door de politie of een andere overheidsinstantie is geschonden, zijn er nationaal en internationaal genoeg mogelijkheden om uw beklag te doen en eventueel schadeloosstelling te eisen. De grondwet kent u rechten toe, doch mag u bij de uitoefening van dit recht anderen niet in gevaar brengen. U mag middels uw handelingen anderen ook niet hinderen in de beleving van hun recht.