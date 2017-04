Kantonrechter Siegline Wijnhard besloot Alvaro A. voorlopig in vrijheid te stellen.Het meisje had verschillende verklaringen afgelegd. Zo liep ze een paar keren weg van huis. Ze beweerde dat haar huiselijke omstandigheden niet goed waren. Ook verklaarde ze bij de politie dat Alvaro A. haar ontmaagd had. De verdachte bleef erbij niets met het kind gedaan te hebben. Op de rechtszitting van donderdag verklaarde zij tegenover de kantonrechter dat ze eerst een andere vriend had. Ze was toen tien jaar oud. Deze vriend was ook aangehouden, maar werd door de jeugdrechter heengezonden. Ze hadden een relatie met elkaar en bedreven diverse keren seks met elkaar. Ze had bij de politie gelogen dat Alvaro A. haar ontmaagd had. Ze was bang om de waarheid te verklaren, zei het meisje. Wel bleef het kind erbij seks gehad te hebben met de verdachte en verklaarde zij dat ze verliefd op hem was. Ze was zelf naar zijn woning gegaan en de verdachte zou haar verzocht hebben om zijn naam niet te noemen.Alvaro A. verklaarde dat het meisje hem gezegd had dat ze van hem hield, maar hij had haar weggestuurd. Op een gegeven moment besloot het meisje de waarheid aan haar moeder te vertellen. Die schakelde de politie in. Het meisje had bij de politie verklaard dat Alvaro A. haar gevraagd had om naar zijn woning te gaan. Op de zitting vertelde ze dat het niet waar was, maar dat zij zelf ernaartoe was gegaan. Huilend legde het kind verschillende verklaringen af. Ze verklaarde dat ze een relatie met haar vriend had en dat ze Alvaro A. leuk vond.Advocaat Irene Lalji, die de verdachte juridisch bijstaat, deed het verzoek om haar cliënt voorlopig in vrijheid te stellen. Ze voerde aan dat het meisje inconsistente verklaringen heeft afgelegd. Ook deed ze een beroep of het gelijkheidsbeginsel. Ze benadrukte dat de vriend die meerdere malen seks met het meisje bedreven had reeds op vrije voeten gesteld is. Wijnhard wees het verzoek toe. Het meisje had inconsistente verklaringen afgelegd en er is geen ander ondersteunend bewijs. Deze zaak zal op 4 mei verder behandeld worden.Advocaat Lalji zegt aan Starnieuws dat ze het erg jammer vindt dat zo een jong meisje geen psychologische hulp krijgt. Ze is te jong en is seksueel actief. Nu maakt ze een strafzaak mee, waarin ze moet getuigen. Volgens de raadsvrouw moet het meisje psychologische begeleiding krijgen, zodat ze haar leven weer op een goede wijze kan oppakken.Wanita Ramnath