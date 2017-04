Rappa (Robby Parabirsing)





Over de vijf nieuwe uitgaven zegt Rappa (Robby Parabirsing): ”Allereerst heb ik mijn lezing, getiteld, waarin onthullende historische informatie is gepresenteerd, als boekje uitgebracht." Als tweede volgt, door John Elskamp. De beschikbare bladmuziek voor bazuinblazers (koper en riet) is namelijk voor zangkoren bestemd en organist Elskamp heeft deze aangepast voor blaasinstrumenten. Als derde publiceert Ralicon, chronologisch opgebouwd uit korte berichten uit deze periode, voorzien van kritische commentaren van Rappa. Dit boek is na meer dan 25 jaar een eyeopener en een schokkend historisch archief. De vierde publicatie is de gedichtenbundelvan de jonge talentvolle dichter S.S. Koemar, die naast gedichten in het Nederlands, ook in het Engels, Hindi en het Sarnami debuteert. En last but not least: de tweede verzamelbundel van Carlo Jadnanansing met 80 leerrijke artikelen, getiteld, gericht op een breed lezerspubliek en natuurlijk op juridisch studenten. De artikelen zijn geschreven n.a.v. actuele gebeurtenissen (zoals het Terugroeprecht, afschaffing van de doodstraf, enz. ) bekeken vanuit een objectieve bril.Deze vijf uitgaven waren volgens Rappa niet mogelijk geweest zonder de inzet van een gemotiveerd team van vakmensen die samen met de auteurs en de redacteur/uitgever hebben laten zien wat een gezamenlijke inzet kan opleveren. Rappa zal woensdagavond in Tori Oso de nieuwe boeken presenteren en hier dieper op ingaan. Over all beschouwt hij deze verrijking van de Surinaamse literatuur als een tastbare bijdrage vanuit leden van de Schrijversgroep ’77, het schrijverscollectief dat dit jaar 40 jaar bestaat.