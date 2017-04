De protestmanifestatie op het Onafhankelijkheidsplein vrijdagmiddag heeft weinig publiek getrokken. (Foto: René Gompers)





We Zijn Moe, het Burgercollectief en Maisha Neus hadden vrijdagmiddag een protestbijeenkomst gehouden op het Onafhankelijkheidsplein. Hiervoor is er een vergunning aangevraagd en ook verstrekt. De samenkomst, waarbij verschillende ‘gewone’ mensen uit verschillende districten het woord hebben gevoerd, viel samen met de derde dag van de Avondvierdaagse. Op verschillende plaatsen in het centrum zat het verkeer vast; de AVD-route voerde langs de drukst bereden wegen. De ruim 4000 wandelaars trokken ook honderden toeschouwers langs de wegen. Voor veel gezinnen en groepen vrienden een heel uitstapje. Velen zijn goed voorbereid, compleet met tafels, stoelen, eten en drank, de wandelmars komen aanschouwen.Net als Bhikharie haalden nog enkele sprekers “de prioriteiten van de landgenoten aan.” Curtis Hofwijks van We zijn Moe en Maisha Neus zijn wel tevreden met de opkomst. Dat men toch is komen opdagen geeft al aan dat er wel mensen zijn die begrijpen wat er gaande is en bereid zijn ervoor op te komen, merken ze op. Ze kijken uit naar dinsdag, overtuigd dat het wel wat wordt. “Het wordt geen zwarte dag als laatst,” zegt Neus. “Maar niemand kan nog ontkennen dat het slecht gaat. Het zal niet beter worden want SWM, EBS, Telesur, de brandstof gaan nog duurder worden.” Hofwijks voegt toe dat de regering haar geloofwaardigheid verloren heeft. “Eerst zou het in 2016 beter gaan, dan in 2017 wanneer Newmont zou draaien, en nu moeten we horen dat het 2018 wordt,” merkt hij op. “Hoe moet je dan nog respect opbrengen voor deze leiding? Het beetje geloofwaardigheid dat er nog was is nu helemaal weg.”Hofwijks krijgt veel ‘power’ en wordt hem veel steun betuigd door aanwezigen. Handen schudden, brasa’s, en veel woorden van bemoediging. Ook met de politiecommandant met wie op dinsdag een actievoerder slaags is geraakt en met geweld is gearresteerd, schudt Hofwijks de hand na afloop van de bijeenkomst. Hofwijks, Bryan Boerleider, Siewkoemar Sewthal en Wilgo Valies zijn toen ook met geweld en groot machtsvertoon afgevoerd. Alle vier zijn na enkele uren weer vrijgelaten. Hofwijks en Boerleider hebben op woensdag aangegeven dat zij goed zijn behandeld op het politiebureau. Het was ook merkbaar dat niet alle agenten achter het gewelddadig optreden van de Mobiele Eenheid stonden, deelden ze mee.De politie was vrijdag zeer goed vertegenwoordigd op het 'Plein'. Op verschillende hoeken had zij post gevat. Hofwijks benadrukt dat de politie niet de vijand is. “De zet om het publiek tegen de politie te keren, is mislukt,” merkt hij op. “De regering heeft de signalen wel degelijk ontvangen. Men begrijpt nu wel dat het volk moe is van haar wanbeleid. Nu gaat het bij hun om machtsbehoud, om bescherming van één persoon. Dat mag nooit boven het algemeen belang gesteld worden. Daarom wordt het vanaf dinsdag grootser. De signalen worden harder en scherper.”Noreen Cheung heeft zich tot de Chinese ondernemers gericht. Zij drukt ze op het hart om mee te doen met de acties, dat ze alles plat moeten leggen wanneer het moet. Zij vindt dat minister Eugene van der San van Justitie & Politie, de criminaliteit nog erger gaat maken als, zoals hij voorstelt, de winkeliers het heft in eigen handen mogen nemen. “De vakbonden vechten voor iedereen, ook voor jullie. Luister naar ze, help mee, sluit je winkel, leg alles plat.” Bhikharie deelt mee dat hij bezig is de padieboeren te mobiliseren. “Ook Nickerie gaat luider van zich laten horen. Maar hier in de stad moeten de andere branches ook niet stilstaan, ook al zitten sommige vakbondsleiders als beleidsmedewerker bij LVV".René Gompers