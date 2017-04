Robby Berenstein, voorzitter van de Personeelsbond van Beladers.





Het ultimatum is op 18 april gesteld. De vakorganisatie wil met het bedrijf praten over enkele dringende zaken. De PBB is op 24 maart door werknemers van Procons N.V. opgericht. De leden van deze vakbond zijn de werknemers die de beladingswerkzaamheden van vliegtuigen die vliegen van en naar de internationale luchthaven, verrichten.Na de oprichting is de directie van Procons N.V. per schrijven van 27 maart 2017 terstond hiervan op de hoogte gesteld. Er is geen reactie van de directie ontvangen, hetgeen de aanleiding is om het ultimatum te stellen. Als de PBB in actie gaat, zal het betekenen dat het vliegverkeer in gevaar komt. De vakbond doet in het schrijven een beroep op de directie van Procons N.V. het niet zover te laten komen en het gezond verstand te doen prevaleren.