De beslissing om uit de vakcentrale te treden is genomen na overleg met de leden.De bond trekt geruime tijd aan de bel voor verbetering van de positie van zijn leden. Het slecht economische beleid treft de leden van de SATCA diep, zegt Goerdat. De SATCA zal in dialoog gaan met de overige vakcentrales.De bond veroordeelt ook met klem de ondemocratische en mensenrechten vertrappende taferelen van de regering op 18 april tijdens de vreedzame betoging. De SATCA vindt dat niet op deze manier kan worden opgetreden door de gewapende machten tegen vreedzame burgers. Het optreden wordt onrechtmatig en onwettelijk heeft bestempeld. Het gaat volgens de bond om dictatoriaal machtsvertoon dat niet hoort in een democratisch samenleving en staatsbestel.