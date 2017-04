De Smet is vaatchirurg in het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam, Nederland en is reeds 3 keer naar Suriname gekomen om zijn kennis en ervaring te delen met de Surinaamse chirurgen. Chigharoe en Kesoemoarso zijn sinds vorig jaar als vaatchirurgen werkzaam in het AZP. De focus lag bij deze missie op patiënten die een verwijding hebben van een lichaamsslagader of patiënten met een heel zeldzame afwijking van bloedvaten aan de nieren.De patiënten zijn geselecteerd bij een screening die aan het eind van de vorige missie in december 2016 is gestart. Deze screening is volgens een bepaalde procedure gedaan. Het ging op personen die vaker bij de specialist zijn geweest met vaatproblemen en vanuit de verschillende dialyse centra worden doorgestuurd.Na de evaluatie van deze twaalfde vaatmissie wordt gelijk de screening voor de eerstvolgende vaatmissie in werking gezet. De eerstvolgende missie staat nu gepland voor eind juni/begin juli 2017. De verpleegkundigen hebben klinische lessen over de nazorg verkregen en hebben de patiënten met aandacht en zorg volgens protocol behandeld.De missie is succesvol verlopen onder meer door de hele goede samenwerking tussen de verschillende disciplines, zegt de voorlichting van het AZP. Gedacht moet worden aan anesthesie en de samenwerking met de cardiologen, de longartsen en de Intensive Care afdeling.