Groepsfoto studenten en docenten met kapitein Ricardo Pané van Christiaankondre





De studenten brachten met de docenten Harrold Sijlbing en Stephen Fokké, bezoeken aan de dorpshoofden kapitein Ricardo Pané van Christiaankondre en kapitein Selowin Alamijawari van Langamankondre. Ze bezochten ook piyaaiman Michel Nasja om met hem te praten over het sjamanisme.Op het programma stonden verder ontmoetingen met verschillende lodgehouders en touroperators van Galibi, een bezoek aan het legstrand van de zeeschildpadden te Alusiaka, een demonstratie van warimbo vlechtwerk door Reinaard Tapoka en een bezoek aan een sambura-optreden door de vrouwenvereniging van Langamankondre.De studiereis Galibi was onderdeel van de module ‘Toerisme Management’ van de minor Geschiedenis, Erfgoed en Toerisme (GET).