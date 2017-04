EBS- en PASCO-medewerkers tijdens de pilot van het GIS-project.





GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem (GIS). De componenten van het EBS-netwerk, onder meer de masten, trafo’s, straatverlichting meters, worden met GPS-instrumenten opgemeten in het veld. Naast de geografische ligging worden ook algemene gegevens van het component opgenomen in het GIS-systeem.Verschillende EBS-afdelingen zullen met behulp van het GIS betere analyses kunnen maken voor wat betreft spreiding van klanten, energieverbruik en uitbreidingen van het netwerk. Met behulp van het GIS zal het aansluitproces in de toekomst verbeterd worden, meldt de EBS.