De veerboot La Gabrielle is vanaf vrijdag, na ruim twee maanden weer in de vaart. (Foto: Ala-D Media)





De veerboot van de Fransen was ongeveer twee maanden aaneengesloten uit de vaart. Ruim een maand was de veerboot uit de roulatie voor onderhoudswerkzaamheden. Daarna volgde de landelijke staking in het oostelijke buurland. La Gabrielle moest dus een maand langer aangemeerd blijven.Vanaf vrijdag worden de dagelijkse zes routebeurten visa versa uitgevoerd. Er zijn containerladingen die vanuit de havens in Suriname vanaf morgen richting Frans-Guyana moeten. Dan worden volle ladingen verwacht. Het dagelijkse leven in Frans-Guyana lijkt zich zoetjes aan te herstellen. Vele van de wegblokkades zijn reeds opgeheven en verwacht wordt dat na de onderhandelingen tussen Franse regeringsautoriteiten en hun vertegenwoordigers in Frans-Guyana die van de week weer zijn aangevangen, maandag alles weer genormaliseerd is. Ook het dagelijkse personen- en goederenverkeer tussen Suriname en Frans-Guyana begint langzaam op gang te komen.