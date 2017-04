De politie van Nieuw Nickerie heeft Silochani M. (62) aangehouden voor mishandeling. De schoonmoeder kreeg een woordenwisseling met haar schoondochter vanwege roddel in de buurt.De schoondochter liep kneuzingen op aan de schouder, neus en in het gezicht. Na medische behandeling is het slachtoffer heengezonden. Dit meldt de politie Public Relations.De wetsdienaren spoorden de vrouw op. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Silochani M. ingesloten.