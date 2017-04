Minister Patrick Pengel





De bewindsman zegt dat de wachtrijen bij de ziekenhuizen moeten worden teruggebracht naar een acceptabel niveau. "Aantrekken van specialisten zal ook de werkdruk op het huidige aantal specialisten verminderen, want sommigen doen 8000 consulten en verrichtingen per jaar volgens de cijfers van de verzekeringsmaatschappijen," voert de minister aan. Dit is volgens Pengel een kwalitatief onacceptabel cijfer voor de specialisten en patiënten. De verhouding huisarts en inwoners is 1 op 1600. Dit moet teruggebracht worden naar 1300. Wat medische specialisten betreft is de verhoging 1:2600. Dit moet 1:2300 worden.In de primaire gezondheidszorg is het een uitdaging om Surinaamse artsen op afgelegen gebieden te plaatsen. De buitenlandse artsen hebben daar minder moeite mee en leren de taal heel snel met behulp van de gezondheidsassistenten en verpleegkundigen. Vanwege ervaring uit het verleden over de kwaliteit van de aan te trekken artsen, maakt de minister zich geen zorgen. Suriname stuurt al jaren patiënten die hier niet verder behandeld kunnen worden met een gerust hart naar Cuba, waar de zorg wel aangeboden kan worden. Verder werken wereldwijd 10 duizenden Cubaanse artsen. In Brazilië zijn 18.000 Cubaanse artsen ingezet ter verbetering van de primaire gezondheidszorg.