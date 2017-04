De U-17 voetbal selectie van Suriname bij een van de laatste voorbereidingstraining in Panama.





De selectie is sedert 18 april in Panama. “De voorbereidingen lopen vlot en we zijn op schema”, zegt Kolf. ”Er is de afgelopen dagen flink getraind. Woensdag is een doorbloedings- en een motivatietraining gehouden”. Donderdag is de conditie van de selectie op de proef gesteld, geeft de coach aan. Vandaag staat op het programma de tactische vaardigheden en de omschakeling van aanval naar verdediging”. Kolf vindt dat dit onderdeel nog sneller moet gaan. "We hebben de jongens erop voorbereid dat ze gedisciplineerd gaan moeten verdedigen. Het zijn kleine professionals tegen wie wij zullen uitkomen, die tactisch een stapje voor zijn op onze jongens. Suriname is goed gemotiveerd en zijn de jongens ook gebrand om hun stempel te laten drukken in deze groepsfase," meent de coach.De U-17 selectie van Suriname heeft voor het eerst in haar geschiedenis deze fase bereikt. In de CFU-groepsfase is Suriname reeds tegen Cuba uitgekomen in Trinidad & Tobago. Toen werd met 2-1 van Cuba verloren. Suriname heeft zich als beste derde uit de CFU-groepsfase zone gekwalificeerd voor dit toernooi. Het spel van de overige twee landen in groep B is onbekend voor de selectie. Er zijn drie groepen van elk vier landen in deze Concacaf WK-kwalificatie groepsfase. Slechts de nummers 1 en 2 gaan over naar de Concacaf WK-kwalificatie ronde. Uit deze zes landen, die dan verdeeld zullen worden in twee poules, kunnen slechts de nummer 1 en 2, de vier Concacaf plaatsen voor het mondiaal toernooi, die oktober dit jaar in India wordt gehouden, bezetten.