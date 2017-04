Hoe vaak hoor ik dat wij de mening van elkaar moeten respecteren. Trouwens wij hebben alle recht om onze mening te geven en waar nodig inhoud of vorm eraan te geven. Thans voelt het aan alsof elk individu onder druk komt te staan van voor- of tegenstanders. Mijn mening is mij heilig. Mijn mening houdt geen persoonlijke aanval in of een belediging uiten aan een ander z'n adres.Desondanks durf ik de volgende vraag te stellen: weten wij als burgers wel degelijk waar wij naartoe willen met de republiek? Zoveel critici, praters, kenners, deskundigen, allerlei verwensingen, mekaar neerhalen, kapot maken, beledigen, kleineren of simpelweg negeren. Daarmee bepaal je in elk geval geen positieve koers voor de republiek. En dit is geen uitvinding van de huidige regeerders. Zielig en jammer dat die vicieuze cirkel nog niet is doorbroken. Waarom kunnen wij niet tegenover mekaar zitten of staan en op basis van feiten, zonder emoties, de discussie voeren?Ik kijk om mij heen en zie wederom een generatie als verliezer uit de bus komen. Laten wij ons spiegelen aan hetgeen ons bindt n.l. dat wij met z'n allen de taak hebben om de kwaliteit van het leven te waarborgen. Zolang wij het niet met mekaar eens kunnen worden over de richting, gaan wij mekaar blijven dwarsbomen, doorkruisen, kapot maken, neerhalen of zelfs negeren.Sta even stil en vraag jezelf af in welke richting u de republiek wilt duwen. Gaan wij naar links, rechts of lopen wij via het centrum op ons doel af? Ik heb tot op dit moment geen politicus hiervoor horen uitkomen. Moeten wij de republiek een linkse of rechtse koers laten nemen? Dus voor allen die hun mening uiten is het de uitdaging om eerst na te gaan welke richting u op wilt gaan. Ik kies voor het centrum met een rechtse blik. Hopelijk kunnen wij de volgende generaties redden en haar behoeden van het draaien in een vicieuze cirkel, hetgeen wij nu al langer dan 60+ jaren doen.