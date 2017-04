Een woning tevens warung is gisteren afgebrand te Tamanredjo. Bij aankomst van de politie van Richelieu stond het pand in lichterlaaie.De ingeschakelde Brandweer kon nog de omliggende panden beschermen die schroeischade hebben opgelopen.Zowel de Forensische Opsporing als EBS zijn ingeschakeld. De woning, die tegen brand is verzekerd, is geheel afgebrand.Buren die hulp boden, konden de gascilinders verplaatsen. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan, meldt de politie Public Relations.