Om het aandeel van deze verdachte via de mastgegevens te achterhalen, is de analyse van de telefoonuitdraai belangrijk. Jurgen L. verklaarde dat hij gebeld werd rond 00.30 uur op die bewuste dag door Tooy om een taxirit te rijden naar Paramaribo-noord. Hij gaf aan dat hij een diefstal zou plegen. De verdachte zei dat hij die mededeling als een grap zag, omdat hij Tooy niet zo kende. Na een uur haalde hij Tooy en nog een andere man op te Latour. Hij zette ze af in Paramaribo-noord langs de straat. Daarna hadden ze afgesproken dat hij gebeld zou worden om af hen te halen.De verdachte besloot iets te gaan drinken in een bar met een andere vriend. Het telefoontje bleef uit en hij belde een keer om te checken of ze nog een rit nodig hadden. Het was al vijf uur in de ochtend en hij vertrok toen naar huis. Volgens de verdachte heeft hij geen betrokkenheid gehad in de beroving.Kantonrechter Siegline Wijnhard confronteerde de man, eerder op een rechtszitting, met de telefoonuitdraai waaruit blijkt dat hij frequent contact met de verdachte op die bewuste avond had. Het was echt niet maar een keertje. Ook confronteerde zij hem met verklaringen die hij afgelegd had bij de politie. Daar had hij aanwijzingen gedaan ter plekke waar er een inbraak was gepleegd door Tooy en een zekere ‘Dagu’. Hij had de beroving in details uitgelegd. Ook hier had hij hen afgezet en weer opgehaald. Voor de ritten had hij SRD 1000 ontvangen van Tooy. Jurgen L. beweerde dat hij die aanwijzingen verzonnen had. De rechter hield hem de kleine details voor die hij aan de politie doorgespeeld had. Die konden volgens haar niet verzonnen zijn. Deze zaak zal op 18 mei verder behandeld worden.Wanita Ramnath