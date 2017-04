De politieman vertelde dat er een anonieme getuige was die zich later onttrokken heeft van deze zaak. Die had verklaard de verdachte gezien te hebben. Eerst dacht de getuige dat het afval verbrand werd. Ook merkte de getuige op dat het haar van de verdachte in de war was, terwijl ze altijd keurig gekamd loopt.De andere getuige verklaarde dat ze Westbroek reeds tien jaren kende. Ze hadden goed contact met elkaar. De laatste tijden waren er relatieproblemen tussen de verdachte en het slachtoffer. Op een dag belde hij haar op en vroeg aan haar of zij de verdachte lastig viel door steeds te bellen. De vrouw ontkende dit. Volgens Valga D. werd zij steeds door een vrouwspersoon lastiggevallen. Aan haar werd gezegd dat ze de man met rust moest laten.De getuige vervolgde haar verhaal. Ze zei dat Westbroek haar vroeg om hem op te halen. Dat was enkele dagen voor het geval. Toen haalde ze hem op en hij heeft twee dagen bij haar gelogeerd. Hij vertelde haar over de relatieproblemen met de verdachte. Ze zou hem steeds geld vragen, omdat ze veel schulden maakte. Hij had de verdachte gemeld om rond vijf uur 's middag haar kleren op te halen. Op die bewuste dag toen de woning in brand werd gestoken, zou de getuige de man weer ophalen. Toen voltrok het feit zich. Op de rechtszitting van 4 mei zal deze zaak verder behandeld worden. Er zullen meer getuigen gehoord worden.Wanita Ramnath