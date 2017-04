Het Bureau voor Burgerzaken te Kwatta.





Noersalim wil pas tot algemene toepassing van de standaard komen wanneer de processen goed zijn vastgelegd “Ook moet er op gezette tijden, wanneer de parameters in place zijn, een externe audit komen die vanuit het Bureau van de Minister of een ander onafhankelijk orgaan, zal nagaan of het systeem werkt. Meten is weten en op basis van cijfers kunnen we zien of na de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem de klachten zijn afgenomen”, legt Noersalim uit.Er is een traject uitgestippeld in de afgelopen periode, waarbij er een aantal activiteiten zijn ontplooid. Er komen trainingen voor leidinggevenden en klanttevredenheidstrainingen. Verder zullen procesbeschrijvingen en het digitaliseringsproject binnen het CBB worden doorgevoerd. “We zijn aan de ene kant bezig met een planning voor lange termijn, maar aan de andere kant doen we ook de korte-termijn-planningen, waarbij zaken die een directe aanpak behoeven zo snel als mogelijk opgelost kunnen worden.”Noersalim haalde ook de moeilijke financiële situatie aan. Hij riep burgers op zorgvuldig om te gaan met de documenten die zij van het CBB krijgen. Hij is blij met de ondersteuning van internationale organisaties. “Goede samenwerkingsverbanden aangaan met deze organisaties heeft gemaakt dat het ons is gelukt om dwars door al die moeilijkheden heen, ons hoofd boven water te houden.”