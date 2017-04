Minister Eugene van der San van Justitie en Politie en de Amerikaanse ambassadeur Edwin Nolan





Nolan heeft een maand geleden twee boten geschonken aan het Korps Politie Suriname (KPS). Er zullen politiefunctionarissen uit de USA naar Suriname komen om trainingen te verzorgen met betrekking tot de boten. Nolan heeft ook een uitnodiging voor trainingen voor leden van het KPS in El Salvador aan de Justitieminister overhandigd. Het Openbaar Ministerie zal worden versterkt met trainingen op het gebied van Money Laundring.Van der San gaf de ambassadeur uitleg over de extra politiecontrole ‘Operatie Octopus’, die wordt uitgevoerd door speciale eenheden van het KPS en het Nationaal Leger. Hij besprak ook de bescherming van de groep Chinese winkeliers, drugsmokkel vanuit Miami en de kwestie van Surinamers die naar Syrië vertrekken en die zich aansluiten bij de terreurorganisatie ISIS. De samenwerking met de Drug Enforcement Administration (DEA) is daarbij ook aan de orde gekomen, zegt Juspol.