Stanley N. (22), Byorn V. (22), Gillermo, P. (20) en Fernando H. (24) zijn woensdag na een beroving, gelijk aangehouden door het Surveillance team van Regio Midden. Fernando H. is bij een vluchtpoging door een politiekogel geraakt in zijn been.De politie van het ressort Santo Boma kreeg op woensdagmiddag een telefonische melding van een slachtoffer dat beroofd is geworden door vier criminelen. De verdachten hebben het slachtoffer beroofd van een tas inhoudende een onbekend geldbedrag. Het slachtoffer is chauffeur van een rijstbedrijf.Na verkregen informatie van het slachtoffer zette de surveillance unit Midden de achtervolging in. De criminelen raakten door onbekende reden van de weg met het door hen bestuurd voertuig en belandden in een goot. Zij renden vervolgens een bosschage in. Waarschuwingsschoten brachten hen niet tot andere gedachten. De politie was genoodzaakt gericht te schieten en raakte de verdachte Fernando H. in het been.Per ambulance is de gewonde verdachte afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academische Ziekenhuis Paramaribo waar hij onder politie bewaking is opgenomen. Het viertal is na afstemming met het Openbaar Ministerie ingesloten, meldt de politie Public Relations.