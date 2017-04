Gerechtgebouw waarin de Raadkamer van het Hof van Justitie bijeen was. (Foto: Raoul Lith)





Het Hof van Justitie had op 7 maart besloten om drie verdachten (de ex-militairen Orlando Heidanus, Kenneth Kempes, Lucien Lewis) die niet correct gedagvaard waren, alsnog de gelegenheid te geven om hun zegje te doen. De verdachten zijn vandaag niet verschenen en waren ook niet vertegenwoordigd.De Raadkamer wordt gevormd door de rechters Dinesh Sewrattan, Anand Charan en Dennis Kamperveen. Aan het OM werd gevraagd op grond van welk artikel in de wet er beroep is aangetekend tegen het besluit van de Krijgsraad. Vanuit de vervolging is aangegeven dat er geen specifiek artikel is, maar op basis van het rechtssysteem is appel aangetekend tegen het besluit van de Krijgsraad. Het Hof van Justitie heeft nu alle verdachten en het Openbaar Ministerie de gelegenheid gegeven om te reageren. Nu dit proces achter de rug is, wordt op 11 mei vonnis geveld.