Van der San heeft een voorstel gedaan hoe de verruwde criminaliteit aan te pakken. Hij wil het Nationaal Leger betrekken en een wetsaanvulling doen, die Chinese winkeliers de mogelijkheid moet bieden om op te treden tegen criminelen. “Op een of andere manier, wan mogelijkheid mus fu de, dat ye kan sut’en trowe. Het komt hard over. Ma un no ab tra mogelijkheid fu stop den abani nanga den crimineel in a kondre disi," zei de minister bij de rouwdienst dinsdag van twee Chinese winkeliers die levend verbrand zijn.Santokhi vindt dat de minister toestemming geeft om mensen te doden, terwijl hij juist op moet komen voor de rechtsbescherming, rechtshandhaving en wet en recht. Santokhi stelt dat Van der San machts- en geweldinstrumenten wil inzetten tegen burgers. "Ik vind dat de minister heel onverantwoordelijk is geweest. Hij heeft met zijn uitspraak laten zien dat wij inderdaad gaan naar een dictatoriale Staat, voor zover wij dat niet zijn. We gaan richting Venezuela," meent de politicus.De justitieminister kan zich niet voorstellen dat Santokhi deze opmerkingen nu maakt. Acht tot negen jaar geleden kwam volgens Van der San de achterban van Santokhi op en eiste de doodstraf. "Toen heeft Santokhi, die minister was, het Wetboek van Strafrecht zodanig gewijzigd waardoor zijn achterban de bevoegdheid kreeg om te schieten op iemand die op hun erf kwam. Wanneer iemand die niet op hun lijkt op hun erf komt, dan mag die persoon hem doodschieten," stelt Van der San.De minister merkt op dat deze maatregel in feite meer gericht was op de Boslandcreolen. "Ik kan mij niet voorstellen dat hij op iets reageert dat ik heb gezegd om de criminaliteit te bestrijden. Ik kom maar tot één conclusie; hij betaalt de mensen om criminele handelingen in dit land te plegen. Dus hij komt voor ze op," voert Van der San aan.