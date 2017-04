Thomson Cheung (rechts) begeleidt de justitieminister Eugene van der San, na de rouwdienst naar buiten. (Foto: Ranu Abhelakh)





De minister zei dinsdag dat hij een wetsaanvulling wil doen, die Chinese winkeliers de mogelijkheid moet bieden om zelf op te treden tegen criminelen. De bewindsman heeft volgens Cheung het voorstel gedaan, omdat het slecht gaat in het land en hij moet handelen tegen de verruwing van de criminaliteit. Chinese ondernemers worden nu steeds vaker het slachtoffer. Cheung vindt wel dat er iets gedaan moet worden aan de wetgeving. “Ik vind dat de wetten aangepast en strenger kunnen worden. Zwaardere straffen en hardere aanpak. Maar dit is een aangelegenheid voor deskundigen die zich hiermee bezighouden.”Cheung geeft aan dat een rover een winkelier daags van te voren heeft geobserveerd. Misschien is hij zelfs klant geweest. Die rover komt de winkel met meerdere mannen binnen, mishandelt, grijpt naar de kassa en rent weg. Hij handelt in secondes en dan ben jij als winkelier al te laat om te vragen ‘wat wil je kopen’. Het is gevaarlijk, hij heeft een wapen en dan nu trek jij je wapen. Ik hoop het niet!”De klant is altijd koning, “zo denken wij winkeliers eenmaal!”. Eenieder mag de winkel binnenkomen, wandelen en de goederen bekijken. “Een rover komt je zaak niet binnen om te wandelen en naar prijzen te kijken.” Als je dus achter de kassa zit, moet je met een hand te allen tijde je wapen gereedhouden en met de andere de kassa bedienen, stelt hij retorisch. “Dat lijkt mij niet prettig. Je zult de hele dag eraan denken. Ik hou niet van wapens en wanneer je die bezit, loop je meer risico’s, vooral als er kinderen in de buurt zijn.”De SCUA-voorzitter kan zich wel terugvinden in het voornemen van de minister om het Nationaal Leger te betrekken om gezamenlijk met de politie op te treden. Ook het voornemen om werkgelegenheid te creëren, verwelkomt hij. “De hoofdzaak is, leer de jongeren een vak. Het binnenland heeft nog veel grond beschikbaar en mogelijkheden voor werk. Als de jongemannen eenmaal werken, hebben zij geen tijd voor andere dingen.”