Assembleelid Stephen Tsang





Tsang was dinsdagmiddag ook aanwezig bij de rouwdienst van de Chinese supermarkthouder Lin Zhi Di en zoon Lin Yan. Volgens Tsang heeft de minister aangegeven, dat hij een aanvulling wenst op een wet waarbij burgers, zich op alle mogelijke manieren mogen verdedigen tegen indringers in hun huis. “De aanvulling houdt in dat die ook moet gelden voor winkeliers die hun have en goed moeten kunnen verdedigen in hun winkel.”Zelf heeft het Assembleelid ook een voorstel voor korte termijn. “Dat er meer preventieve roadblocks komen op strategische plekken ter controle op alcoholgebruik in het verkeer en controle op wapens en breekwerktuigen.” De assistentie van het leger is hierbij geen overbodige luxe.“Op de lange termijn zullen we moeten kijken naar een integraal beleid waarbij diverse ministeries zullen moeten werken naar preventie van criminaliteit.” Mensen hebben keuzes, help ze de juiste maken, stelt Tsang. “Ik denk aan werkgelegenheid creëren, sociale opvang, onderwijs, sport, etc. Maar vooral goede voorlichting vanuit de overheid.”Van der San gaf dinsdag aan dat hij de criminaliteit wil aanpakken door een wetsaanvulling te doen, die Chinese winkeliers de mogelijkheid moet bieden om zelf op te treden tegen criminelen. Hij zal het Nationaal Leger ook om bijstand vragen, om samen met de politie op te treden, op een manier waarop zij geen genade moeten hebben met de criminelen.“Dat was geen voorstel. De minister citeerde de grondwet waar militairen het land dienen te beschermen tegen buitenlandse agressors, maar dat ze ook mogen worden ingezet om orde te handhaven”, vindt Tsang. De justitieminister heeft volgens hem aangegeven dat de militairen zullen worden ingezet om criminelen aan te pakken als zijnde buitenlandse agressors.Op social media heeft Tsang misleidende berichten hierover gelezen, als zou de minister hebben gezegd dat hij militairen gaat inzetten om Surinamers en stakers te behandelen als buitenlandse terroristen. “De opmerking is helaas uit zijn context gehaald.”