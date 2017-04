Ronnie Brunswijk, Naldo Kwasie en Obrendo Huiswoud tegenover de Tuchtcommissie van de SVB woensdagavond, tijdens de zitting. (Foto: Ala-D Media)





Er zijn drie rapporten opgemaakt door de wedstrijdleiding en behandeld door de Tuchtcommissie. De rapporten hadden enkele tegenstrijdigheden. Volgens de voorzitter van de commissie, Kesopersad Gangaram Panday, heeft Brunswijk een zeer ernstig feit begaan. Hij is recidivist en heeft hij toegegeven de arbiter te hebben gevloekt. Maar volgens de voorzitter is hij vergeven door de cameraman in kwestie, aan wie Brunswijk zijn verontschuldigingen heeft aangeboden. Dit heeft ook een meegeteld in het vonnis.De straf is per 8 april ingegaan. Ook is er een boete van SRD 500 subsidiair die binnen twee weken betaald moet worden. Indien hij dit nalaat krijgt hij nog eens een verbod van twee weken.Naldo Kwasie en Obrendo Huiswoud mogen elk twee wedstrijden niet meedoen. De boete is respectievelijk SRD 100 om SRD 250 subsidiair. Indien het geld niet betaald wordt, mogen zij aan nog een wedstrijd niet meedoen. De spelers hebben reeds een wedstrijd tegen Transvaal uitgezeten.