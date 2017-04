De WOVS benadrukt dat het meest belangrijke is dat een maatregel niet moet gaan resulteren in een Wild-west-situatie. Het moet vanuit een humanitair standpunt bekeken worden. Hoewel de WOVS tegen geweld is, ziet zij toch goede beschermende maatregelen tegemoet.De koppen moeten bij elkaar gestoken worden, geeft de organisatie aan. Zo moet er met ter zake deskundigen gezamenlijk gebrainstormd worden over het onderwerp (voorstel). Er moet een SWOT-analyse gemaakt worden van elke optie.