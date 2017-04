De deelnemers van de Avond Vierdaagse laten zich ook dit jaar van hun beste zijde zien. (Foto's: René Gompers)





De hoofdsponsor van het evenement, Fernandes Group, heeft zich op de valreep teruggetrokken. De meest recente ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Fernandes haar naam dit jaar niet uitdrukkelijk verbindt aan de AVD. Het bedrijf komt zijn financiële verplichtingen aan de BVSS wel na. Percy Oliveira van BVSS wil hier niet op reageren. “Daarover gaan we niet uitweiden. We zijn bezig, we proberen de AVD een vlot verloop te laten hebben.”De organisatie heeft 650 individuele lopers, 54 senioren en 13 junioren groepen geregistreerd. “We zitten rond de 4000. Ten opzichte van vorig jaar een toename van 500 deelnemers,” deelt Oliveira mee. “Ik verwacht wel meer deelnemers, hoeveel zullen we later merken.” Dit jaar is de ‘5 km Vierdaagse’ geïntroduceerd. Dit is bestemd voor de deelnemers die de reguliere afstanden niet kunnen afleggen. Twee juniorengroepen en 150 individuele lopers hebben voor deze optie gekozen.Op de eerste dag lopen er twee ministers mee. Joan Dogojo van Sport & Jeugdzaken en Patrick Pengel van Volksgezondheid. De AVD is een traditie die niet weg te denken is. “Dit is een traditie die we moeten blijven koesteren,” merkt Dogojo op. “Het heeft grote impact op het thuispubliek en de deelnemers als je let op de creativiteit die zij ten toon stellen.” De grote namen in de culturele klasse stellen niet teleur in hun presentaties. SLM heeft op de eerste loopdag ook groots uitgepakt.AVD gaat door ongeacht de situatie, merkt Dogojo op. “Surinamers geven liefde, we zijn een natie van ‘soso lobi’. Met AVD kan je dat uitdragen. Behalve in de creativiteit, maar men gaat dingen samen doen. Dit is iets dat we in deze tijd zeker nodig hebben, saamhorigheid. Dit zijn een van de dingen die we moeten koesteren. AVD is iets dat we 53 keer lang hebben kunnen organiseren. Er zijn geen andere dingen als dit dat ons zo bezighoudt. Het is duidelijk dat AVD een plek heeft in de harten van de Surinamers.”René Gompers