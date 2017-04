Amazone Hotel aan de Keizerstraat is vanmiddag door brand verwoest. De brand begon in de benedenruimte, waar eethuis Surabaya is ondergebracht. De brandweer moest de ijzeren traliedeur opensnijden om het gebouw binnen te kunnen gaan.Er ontstond een enorme rookontwikkeling tijdens de brand, maar het vuur kon onder controle worden gehouden. De eigenaren van het pand en personen die logeerden in het hotel, zijn alles kwijtgeraakt.De oorzaak van de brand moet nog worden vastgesteld. Het pand was verzekerd tegen brand.