Gardelito Hew A Kee, coördinator E-government, om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de aanval was gemeld. Uit voorzorgsmaatregelen is besloten om de website uit de lucht te halen.De aanvallers die beweren de internationale hackersgroep Anonymous zijn, zeggen in een email aan Starnieuws dat de regeringswebsite voorgoed uit de lucht zal blijven. Geëist wordt dat geweld moet worden stopgezet.In de email staat:De situatie wordt gemonitord, deelt Hew A Kee mee. Wanneer de aanvallen verminderen, zal de website weer online worden geplaatst.